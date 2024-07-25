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Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişi, eniştesini alışveriş yaptığı marketin önünde tabancayla yaralayıp defalarca yumrukladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı - Resim: 1

Olay, 23 Temmuz’da Eğil ilçesi Dere Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Markette alışveriş yapan R. L., bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kayınbiraderi E.K., tarafından 3 el ateş edilerek yaralandı. E.K., yere yığılan eniştesi R. L.’ye daha sonra defalarca yumruk attı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı - Resim: 2

 İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.L., ilk müdahalenin ardından Eğil İlçe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

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Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı - Resim: 3

Karın bölgesine 3 kurşun isabet eden R.L.’nin hayati tehlikesi sürerken, olay yerinden kaçan E.K.’nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.(DHA)

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Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı - Resim: 4
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