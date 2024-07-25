Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı

Olay, 23 Temmuz’da Eğil ilçesi Dere Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Markette alışveriş yapan R. L., bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kayınbiraderi E.K., tarafından 3 el ateş edilerek yaralandı. E.K., yere yığılan eniştesi R. L.’ye daha sonra defalarca yumruk attı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.