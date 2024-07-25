Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişi, eniştesini alışveriş yaptığı marketin önünde tabancayla yaralayıp defalarca yumrukladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 23 Temmuz’da Eğil ilçesi Dere Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Markette alışveriş yapan R. L., bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kayınbiraderi E.K., tarafından 3 el ateş edilerek yaralandı. E.K., yere yığılan eniştesi R. L.’ye daha sonra defalarca yumruk attı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
1 / 7
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.L., ilk müdahalenin ardından Eğil İlçe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
2 / 7
Karın bölgesine 3 kurşun isabet eden R.L.’nin hayati tehlikesi sürerken, olay yerinden kaçan E.K.’nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.(DHA)
3 / 7
4 / 7