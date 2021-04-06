Enişteye 40 dakikalık işkence! Kaynar suyla haşladılar

'40-45 DAKİKA DAYAK YEDİM'

Saldırganların serbest kalmasına tepki gösteren A., "40-45 dakika kadar dayak yedim. Üstüme kaynar su döküldü, kafamı yardılar. Ben de eşimi aradım 'Her yerim kan gel' diye. Eşim de anne ve babamı arayarak dükkanı bastıklarını söylemiş. Dışarıda polisler varken anne ve babamın olduğu motosiklete tekme atarak yolun ortasına düşürüyorlar. Onlar da yaralandı. Tedirginlikten kaynaklı dışarı çıkamıyorum. Bunlara rağmen şahıslar sadece ifade verip serbest bırakıldılar" diye konuştu.