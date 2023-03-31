Enkaz altında ekmek paralarını arıyorlar

İş merkezinde giyim üzerine dükkanının olduğunu ifade eden İhsan Aktaş, "Depremde yıkılan yerden mallarımızı ürünlerimizi alıyoruz. Çıkan ürünlerimiz ıslanmış yağmur altında kalmış almaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi alıp dükkanların önüne tezgah açmayı düşünüyoruz. Ne kurtarırsak kâr şu anda" şeklinde konuştu. Tarihi kapalı çarşıda esnaflık yapan Durmuş Kara ise "Şu anda eski işler yok. Onca insanımızı kaybettik. Onca insanımız şehir dışına gitti. Buraya gelenler hep gönüllü insanlar. Askeri, polisi, hemşiresi, doktoru onların şuanda ufak tefek faydası oluyor. Biz de bu çarşıyı depremden bir ay sonra açtık. Çünkü bir çok iş yeri çöktü. Bizde en azından geliyoruz bekliyoruz. Sonuçta buralar kira yani kolay değil o kadar parayı kazanmak. Elimizden geldiğince de çarşımızı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. En azından burada bekliyoruz ki bir yandan vakit geçiriyoruz. Bir yandan da ne satarsak o kar diyoruz" şeklinde konuştu.



