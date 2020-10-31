Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu
İzmir'de meydana 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin yakınları hastanelere akın etti. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyenler hastane umutla önünde beklerken, yaşamını yitirenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgesi, saat 14.51'de büyük bir depremle sarsıldı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.
Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir’de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir’de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise hasar gördü.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Depremde yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin yakınları hastanelere akın etti.