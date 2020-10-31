  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Ekim 2020 10:30

Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu

İzmir'de meydana 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin yakınları hastanelere akın etti. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyenler hastane umutla önünde beklerken, yaşamını yitirenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu

Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgesi, saat 14.51'de büyük bir depremle sarsıldı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. 

1/ 12
Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu

Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir’de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir’de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise hasar gördü.

2/ 12
Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu

YAŞAMINI YİTİRENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Depremde yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin yakınları hastanelere akın etti. 

3/ 12
Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu

Yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybedenlerin yakınları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunun önünde sinir krizi geçirirken, yaralı yakınları ise hastane önünde beklemeye başladı.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM