Enkaz altındaki minik Elif'in bu sözleri Türkiye'yi ağlattı

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları bölgeye giden Burdur itfaiyesi ve UMKE ekipleri kurtarmaya devam ediyor. Günlerdir özveri ile kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerden sevindirici görüntüler gelmeye başladı. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerin ilkinde Kahramanmaraş’ta enkazın altında kalan biri 3, diğeri 5 yaşında iki kız kardeşin UMKE ekipleri tarafından kurtarılma anları yer aldı. 3 yaşındaki Ayşe ve 5 yaşındaki Fatmanur Buse’yi enkaz altından kurtaran ekipler, görüntüleri izleyenlerin yüreğine su serpti. UMKE ekiplerinin bir diğer kurtarma görüntüsü de Hatay’dan geldi.