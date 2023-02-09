Enkaz altından çıkarılan bebeğe Enkaz adını koyup, alnına yazdılar!

Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş’tan Ankara’ya götürülen refakatçisiz 16 bebekten 2’si enkazdan çıkarılmıştı. İsimleri bilinmeyen bu iki bebeğin üzerinde sağlık durumu ve bulunduğu yere ait bilgilerin yer aldığı notlar vardı.