Enkaz altından çıkarılan bebeğe Enkaz adını koyup, alnına yazdılar!
Tam 10 ilimizde büyük yıkıma ve binlerce canın yitirilmesine neden olan yüzyılın felaketinde gelen iyi haberlere biri daha eklendi. Ama bu sefer yapılan uygulama tepki çekti. Enkaz altından kurtarılan minik bebeğin adını Enkaz koyup alnına da kalemle yazdılar... İnsan sormadan edemiyor... Başka isim mi bulamadınız, alnına yazacağınıza koluna yazsaydınız!
Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş’tan Ankara’ya götürülen refakatçisiz 16 bebekten 2’si enkazdan çıkarılmıştı. İsimleri bilinmeyen bu iki bebeğin üzerinde sağlık durumu ve bulunduğu yere ait bilgilerin yer aldığı notlar vardı.
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Ancak enkaz altından kurtarılan bir bebeğe Enkaz isminin verilmesi ve alnına gerekli bilgilerin yazılması büyük tepki çekti.
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Enkaz altından kurtarılan minik bebeğin adını Enkaz koyup alnına da kalemle yazdılar... İnsan sormadan edemiyor... Başka isim mi bulamadınız, alnına yazacağınıza koluna yazsaydınız!
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