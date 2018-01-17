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  3. 17 Ocak 2018 19:28

Enkaz bölgesinden ilk görüntüler

Eskişehir'de eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı Isparta Yalvaç'ta düştü. İşte enkaz bölgesinden ilk görüntüler...

Enkaz bölgesinden ilk görüntüler

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Enkaz bölgesinden ilk görüntüler

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Enkaz bölgesinden ilk görüntüler

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Enkaz bölgesinden ilk görüntüler

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