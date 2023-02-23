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Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu.

Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu - Resim: 1

Hatay’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. İlk meydana gelen depremden 19 gün geçmesinin ardından yıkılan binaların bazılarında hala arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı binalarda çalışmalar tamamlandı.

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Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu - Resim: 2

Kurtarma çalışması biten binalara giren kepçe ve kamyonlar, süratla enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyor.

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Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu - Resim: 3

Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. 

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Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu - Resim: 4

Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, drone ile havadan görüntülendi.

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