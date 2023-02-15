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Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkımın ve can kaybının yaşandığı illerimizden Adana'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinirken, geriye sadece acı kaldı.

Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli iki depremde Adana kent merkezinde 12 bina yıkıldı. 

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Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı - Resim: 2

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen günlerde 418 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı - Resim: 3

Bakan Kirişci, ayrıca kent genelinde 23 binanın ağır hasarlı, 120 binanın da orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

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Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı - Resim: 4

Öte yandan merkezde yıkılan binaların tamamında kurtarma çalışmaları tamamlanırken enkaz kaldırma çalışmalarında da sona gelindi.

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