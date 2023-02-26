Enkazda ölen kızının saatinden mesaj atarak kurtuldu

'OCAKTAN ÇIKAN EN DEĞERLİ VARLIK MADENCİDİR'

Sibel Kaya'yı kurtardıkları günün doğum gününe denk gelmesini 'Arkadaşlarımın hediyesi' olarak ifade eden 8 yıllık madenci Muhammet Kaya, "Soyadımız aynı, oradaki insanlar 'Akrabanız mıydı? Özel olarak mı geldiniz?' gibi soruları oldu. Öyle bir şey yok dedik. Biz buraya 1 tane de olsa sağ salim insan çıkarmak için geldiğimizi anlattık. Özel olarak enkaza gitmedik. Bize koordinasyon merkezinden verilen enkaza gittik. Bizde öncelik iş güvenliğidir. Ocaktan çıkan en değerli varlık madencidir. Orada da çıkardığımız en değerli varlık canlı insanlardı. Bütün arkadaşlar iş güvenliğini ikinci safhaya itmiştir. Önceliğimiz kendi canımızdan feragat ederek oradan bir canlı almaktı" diye konuştu.