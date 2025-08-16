Ensesine saplanmış bıçakla soluğu hastanenin acil servisinde aldı
İstanbul Sarıyer'de biri 16 diğeri 22 yaşındaki 2 kişi arasında "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 16 yaşındaki şüpheli elinde aldığı bıçağı, bir süre kovaladığı 22 yaşındaki gencin ensesine sapladı. Ensesine saplanan bıçakla neye uğradığını şaşıran kişi hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken yaşanan o kanlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 04.45 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. ile S.Y., arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı.
Bir süre sonra yanlarından Rabia isminde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kız geçti. Genç kız hakkında konuştukları sırada M.D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı.
Yaşanan arbede sonrası taraflar ayrıldı. Olaydan 5 dakika sonra elinde bıçakla olay yerine gelen S.Y., M.D.'yi kovalamaya başladı.
Sokakta bulunan iş yerine giren M.D., arkasından gelen S.Y. tarafından ensesinden bıçaklandı. Kavga sırasında iş yeri çalışanları tarafları ayırmaya çalıştı. Bıçak ensesine saplanan M.D., yaralı halde dışarı çıktı.
