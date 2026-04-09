Epilepsi krizi geçiren sürücü ortalığı savaş yerine çevirdi
Malatya’da meydana gelen feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen kadın sürücü, kontrolü kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası çevrede büyük panik yaşandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 13.00 sıralarında Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Y.C.E. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
1 / 3
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Y.C.E.'nin yaralandığını belirledi. Y.C.E. ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
2 / 3
3 / 3