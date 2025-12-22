Epstein skandalında kan donduran iddia: ''Türkiye'den de küçük kız çocukları götürüldü''
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin yayınlanmasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, belgelerde Türkiye’den de küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğüne dair bilgilerin yer aldığını öne sürdü.
ABD Adalet Bakanlığı'nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in soruşturma dosyasında yer alan belgeleri yayınlamasının yankıları sürerken Türkiye'de deprem etkisi yaratan şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komitesi mensubu Demokrat Partili siyasetçiler, aralarında Microsoft'un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates'in yer aldığı bir dizi tanınmış isminde bulunduğu, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasındaki fotoğrafları yayınlamıştı.
Fotoğraflar, küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla yargılanırken 2019'da hapishanedeki hücresinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in ilişki ağı, yazışmaları ve Epstein'in himayesinde gerçekleştirilen sapkın faaliyetleri gözler önüne sermişti.
Ancak İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, ABD Adalet Bakanlığı'nın, "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamasıyla ilgili açıklama yaptı.