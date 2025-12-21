Epstein skandalında ''Trump sansürü'' iddiası olay oldu
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin yayınlanmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı belgeler arasında ''Trump'ın fotoğrafının bir masada görüldüğü görsel ile Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık bir çek fotoğrafının'' da bulunduğu yaklaşık 16 fotoğrafın erişimden kaldırıldığı öne sürüldü.
ABD Adalet Bakanlığı'nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in soruşturma dosyasında yer alan belgeleri yayınlamasının yankıları sürerken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
The New York Times, NPR ve Associated Press'e göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerinin bir bölümünün daha sonra erişimden kaldırıldığı bildirildi.
Haberlerde, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde bulunan yaklaşık 16 fotoğrafa erişim sağlanamadığı aktarılırken, bunlar arasında Trump'ın fotoğrafının bir masada görüldüğü görsel ile müstehcenlik içeren çeşitli sanat eserlerinin bulunduğu belirtildi.
Erişimden kaldırılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çek fotoğrafının da yer aldığı ifade edildi.