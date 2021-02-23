Ercişli 2 kız öğrenci, insansız model uçak yaptı
Van'ın Erciş ilçesindeki kolejde 10'uncu ve 11'inci sınıfta eğitim gören 2 öğrenci, insansız model uçaklar yaptı. Kumanda ile kontrol edilen model uçaklar havada 20 dakika kalabiliyor.
Erciş'te yaşayan Özel Erciş Final Okulları Koleji'nde 11'inci sınıf öğrencisi Elif Ayan (16) televizyondan izlediği TEKNOFEST yarışmalarından etkilenince model uçak yapmaya karar verdi. Bu fikrini de okulun Kimya Öğretmeni Kadir Karabaş'la paylaşınca, ikili birlikte harekete geçti.
Kimya öğretmeni Karabaş, aynı şekilde uçaklara merakı olan 10'uncu sınıf öğrencisi Rüken Ölmez'i (15) de projeye dahil edip, 'Türk Nano Tim' adını verdiği ekibini oluşturdu.
Öğrenciler Ayan ve Ölmez, 1 yıl gibi kısa bir sürede kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmayı başardı.
'BİR ŞEYLER YAPIP ÜLKEME FAYDALI OLMAK İSTEDİM'
Öğrencilerden Elif Ayan, öğretmenlerini desteği ile yaptıkları 6 model uçaktan 3'nü TEKNOFEST yarışlarına göndereceklerini söyledi. Okula başladığında doktor olmayı hedeflediğini, ancak fikrini değiştirip uçak mühendisi olmaya karar verdiğini anlatan Ayan, "İzlediğim TEKNOFEST yarışmalarından çok etkilendim.