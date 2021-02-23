Ercişli 2 kız öğrenci, insansız model uçak yaptı

'BİR ŞEYLER YAPIP ÜLKEME FAYDALI OLMAK İSTEDİM'

Öğrencilerden Elif Ayan, öğretmenlerini desteği ile yaptıkları 6 model uçaktan 3'nü TEKNOFEST yarışlarına göndereceklerini söyledi. Okula başladığında doktor olmayı hedeflediğini, ancak fikrini değiştirip uçak mühendisi olmaya karar verdiğini anlatan Ayan, "İzlediğim TEKNOFEST yarışmalarından çok etkilendim.