Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü
Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun (monolit) da uzay programının reklamı olduğu ortaya çıktı.
Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun (monolit) da uzay programının reklamı olduğu ortaya çıktı.
Canlı yayında Türkiye'nin milli uzay programını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaparken arkasında monolitin fotoğrafının belirmesiyle "Şimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak ayı gör," ifadelerini kullandı.
Erdoğan, ''Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak ayı gör" diyerek o bloğun uzay programı için oraya konulduğunu işaret etti.