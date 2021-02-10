SON DAKİKA
DONMAYA HAZIR MISINIZ ? SICAKLIKLAR 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!
DÖVİZ VE ALTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Şubat 2021 07:38

Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun (monolit) da uzay programının reklamı olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun (monolit) da uzay programının reklamı olduğu ortaya çıktı.

1/ 20
Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü

Canlı yayında Türkiye'nin milli uzay programını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaparken arkasında monolitin fotoğrafının belirmesiyle "Şimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak ayı gör," ifadelerini kullandı.

2/ 20
Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü

Erdoğan, ''Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak ayı gör" diyerek o bloğun uzay programı için oraya konulduğunu işaret etti.

3/ 20
Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü

Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak ayı gör" diyerek o bloğun uzay programı için oraya konulduğunu işaret etti.

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM