Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü

Canlı yayında Türkiye'nin milli uzay programını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaparken arkasında monolitin fotoğrafının belirmesiyle "Şimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak ayı gör," ifadelerini kullandı.



