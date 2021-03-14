Erdoğan açıklamıştı! Ekonomi Reform Paketi’nin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan reform paketinin bazı detayları belli oldu. Program haftalık izinden yıllık izne, kıdem tazminatından güvenceye kadar birçok düzenlemenin yer aldığı belirtildi.
YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR GÜVENCE ALTINA ALINIYOR
Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
EKSİK GÜNLER TAMAMLANACAK
Kısmi çalışmada eksik günler tamamlanabilecek. Böylece gençler kamu ve özel sektörde daha kolay iş bulurken, işveren daha esnek koşullarda istihdam sağlayabilecek. Yasal düzenlemeyle zamana göre ücretin hesaplanma yönteminin detaylarının belirlenmesi, kurulacak sisteme uygun şekilde bildirimdeki sorunların giderilmesi de sağlanacak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SEÇENEĞİ GELİYOR
Kısmi süreli çalışma sözleşmesi kapsamında ayda örneğin 12 gün prim yatırılan kişi, eksik günlerini iki yolla tamamlayabilir. Kalan günleri ayrıca ödeyebilir: Çalışmaya devam ettikleri dönemde eksik günleri tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırıp kalan 18 günün primini ayrıca ödeyebilir.
Bir diğer yöntemde de eksik günleri ileride, emekliliğe yakın bir tarihte borçlanmaya gidebilir. Teşvik: Kalan primlerin isteğe bağlı olarak ödenmesi sağlanıyor. Kısmi zamanlı çalışma, vergi istisnası ve prim desteğiyle teşvik ediliyor.