Erdoğan açıklamıştı! Ekonomi Reform Paketi’nin ayrıntıları belli oldu

Bir diğer yöntemde de eksik günleri ileride, emekliliğe yakın bir tarihte borçlanmaya gidebilir. Teşvik: Kalan primlerin isteğe bağlı olarak ödenmesi sağlanıyor. Kısmi zamanlı çalışma, vergi istisnası ve prim desteğiyle teşvik ediliyor.