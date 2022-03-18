Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde hizmete açıldı. ''Asrın projesi'' olarak nitelendirilen köprü, 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü geçiş ücretinin 200 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, bir haftalığına köprüden geçişin ücretsiz olacağını duyurdu.
Temeli 18 Mart 2017'de atılılan dünyanın en uzun orta açıklığa sahip, Asya ve Avrupa kıtalarını bir kez daha birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandı.
Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte hizmete açıldı.
Çanakkale Köprüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelirken 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti.
Gelibolu yakasındaki gişelerde yapılan törene Güney Kore Başbakanı Kim Bo-kyum da katıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler. Bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin kültürlerin, toplumların göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut gerdanlığın açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün önce Çanakkale Şehitlerimiz'e gittik, Fatiha okuduk, andık. Ne diyor şair;
Sen ki asara gömülsen, taşacaksın.. Heyhat!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat..
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber
Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber...