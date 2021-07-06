Erdoğan ''en ucuz benzin bizde'' dedi, sosyal medya ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların vatandaşa yansımasını en aza inmesi için gerekli önlemleri aldık. Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 73, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak suretiyle gelir vergisine yeni bir dilim ekledik. A’dan Z’ye her kesime yaptığımız düzenlemeleri burada saymakla bitiremeyiz" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı. İşte gelen tepkilerden bazıları;