Erdoğan, eski bakanın kızının düğününde hediye seçimini damada bıraktı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın eski Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in kızı ile KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in oğlunun düğününde damada hediye olarak yanında getirdiği saatleri işaret ederek "Hangisini beğenirsin" dediği anlar kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in kızı Elifnur Meryem ile KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in oğlu Serdar Kaan'ın düğününe katıldı. Düğününe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile damat Serdar Kaan ve gelin Elifnur Meryem arasında geçen diyalog damgasını vurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan düğünde damada yanında getirdiği 3 farklı hediye saati göstererek "hangisini beğenirsin" diye sordu.
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Damat Serdar Kaan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "siz hangisini uygun görürseniz yanıtını verdi.
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Bu yanıtın üzerine gelin Elifnur Meryem'e dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı soruyu geline de sorup yine benzer bir yanıt alınca hediye tercihini kendisi yaptı.
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