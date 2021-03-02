Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vizyonu, ‘Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye’ olarak belirlenen Eylem Planımız, 11 temel ilkeyle başlıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır'' dediği belgenin ayrıntılarını tek tek anlattı.
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