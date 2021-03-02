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  4. Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vizyonu, ‘Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye’ olarak belirlenen Eylem Planımız, 11 temel ilkeyle başlıyor” dedi.

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır'' dediği belgenin ayrıntılarını tek tek anlattı.

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Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı - Resim: 2
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Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı - Resim: 3
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Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı - Resim: 4
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