Erdoğan İstanbul'daki pandemi hastanelerini inceledi
Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek için harekete geçmişti.
Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek için harekete geçmişti.
Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor.