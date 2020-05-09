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  3. 09 Mayıs 2020 23:26

Erdoğan İstanbul'daki pandemi hastanelerini inceledi

Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek için harekete geçmişti.

Erdoğan İstanbul'daki pandemi hastanelerini inceledi

Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek için harekete geçmişti.

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Erdoğan İstanbul'daki pandemi hastanelerini inceledi

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor.

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Erdoğan İstanbul'daki pandemi hastanelerini inceledi

Büyük bölümü tamamlanan hastaneleri Başkan Erdoğan yakından takip ediyor.

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Erdoğan İstanbul'daki pandemi hastanelerini inceledi

Öğle saatlerinde Huber Köşkü'nden havalanan Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulundu.

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