Erdoğan kadro müjdesi vermişti: Bakanlık detayları açıkladı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesindeki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi, ayrıca sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi, kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi, kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması, 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi ve mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.