Erdoğan kadro müjdesi vermişti: Bakanlık detayları açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilme imkanı sağlanacak.
Ayrıca kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş çerçevesi dışında kalacak.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesindeki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi, ayrıca sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi, kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi, kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması, 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi ve mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.
“KAMUDAKİ YAKLAŞIK 520 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN 424 BİNİNİN MEMUR KADROLARINA ATANABİLMESİNE İMKAN SAĞLANMAKTADIR”
“Bu çerçevede, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır" denilen açıklamada, "Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş çerçevesi dışında kalacaktır” ifadelerine yer verildi.