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  3. 16 Kasım 2019 18:05

Erdoğan, kendine seslenen kız çocuğunu yanına çağırarak kurdeleyi b

Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, kurdeleyi kendine seslenen küçük kızla beraber kesti. .

Erdoğan, kendine seslenen kız çocuğunu yanına çağırarak kurdeleyi b

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (sol 2), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katıldı.

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Erdoğan, kendine seslenen kız çocuğunu yanına çağırarak kurdeleyi b

Erdoğan, kendine seslenen bir kız çocuğunu yanına çağırarak kurdelayı beraber kesti.

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Erdoğan, kendine seslenen kız çocuğunu yanına çağırarak kurdeleyi b

İşte açılış töreninden çarpıcı kareler:

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Erdoğan, kendine seslenen kız çocuğunu yanına çağırarak kurdeleyi b

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