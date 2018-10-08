Erdoğan Macaristan'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ader'in yanı sıra Başbakan Viktor Orban’la da bugün bir araya gelecek. Erdoğan ve Başbakan Orban, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak.

