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  3. 22 Ekim 2020 14:17

Markar Esayan için cenaze töreni! Erdoğan da katıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.

Markar Esayan için cenaze töreni! Erdoğan da katıldı

Tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek.

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Markar Esayan için cenaze töreni! Erdoğan da katıldı

Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor.

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Markar Esayan için cenaze töreni! Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için Kilise'ye geldi.

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Markar Esayan için cenaze töreni! Erdoğan da katıldı

Tören öncesi Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne girdi.  Esayan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek.

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