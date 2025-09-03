Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı ? İşte son seçimi anketinin sonuçları
SER-AR Araştırma şirketi 26 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara hem erken seçim isteyip istemedikleri hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi senaryolarında Erdoğan, İmamoğlu, ve Yavaş'ın yarışacağı olası bir seçimdeki oy tercileri soruldu.
Kamuoyu araştırma şirketi SER-AR’ın 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği iki ayrı ankette, hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday tercihleri hem de erken seçim beklentisine dair çarpıcı veriler ortaya kondu.
26 ilde 2100 kişiyle yapılan çalışmaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında muhalefet adayları avantajlı bir konumda yer alırken, seçmenin önemli bir kısmı da önümüzdeki bir yıl içinde erken seçim yapılmasını istiyor.
Katılımcılara yöneltilen “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44,5 ile ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 41,9 oy oranında kaldı. Aradaki fark 2,6 puan olarak hesaplandı.
Aynı ankette yer alan ikinci senaryoda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Erdoğan karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede Mansur Yavaş yüzde 46,9 oyla Erdoğan’ın (yüzde 40,9) 6 puan önünde yer aldı. Sonuçlar, her iki adayın da Erdoğan karşısında önde olduğunu gösterirken, Yavaş’ın farkı daha yüksek tutturduğu dikkat çekti.