Erdoğan mı, Yavaş mı, İmamoğlu mu? Son seçim anketi açıklandı

Optimar’ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 40.2’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Mansur Yavaş ise yüzde 16.1’le ikinci sırada gelirken onu yüzde 7.1’le Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6.3’le dördüncü sırada geldiği ankette cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Selahattin Demirtaş ise yüzde 5.5’le beşinci sırada. Meral Akşener ise yüzde 4.6’yla altıncı sırada geliyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi son anketlerde ortaya çıkan oy oranlarını köşesinde değerlendirdi. Selvi, "Ekonomi en önemli sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusuna, yüzde 40.9’la ekonomi yanıtı verilmiş. Onu 12.8’le koronavirüs takip ediyor." ifadelerini yazdı.