Erdoğan mı, Yavaş mı, İmamoğlu mu? Son seçim anketi açıklandı
Optimar Araştırma'nın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete katılanlara ''Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?'' sorusu yöneltildi. İşte son seçim anketinin sonuçları...
Optimar’ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 40.2’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Mansur Yavaş ise yüzde 16.1’le ikinci sırada gelirken onu yüzde 7.1’le Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6.3’le dördüncü sırada geldiği ankette cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Selahattin Demirtaş ise yüzde 5.5’le beşinci sırada. Meral Akşener ise yüzde 4.6’yla altıncı sırada geliyor.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi son anketlerde ortaya çıkan oy oranlarını köşesinde değerlendirdi. Selvi, "Ekonomi en önemli sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusuna, yüzde 40.9’la ekonomi yanıtı verilmiş. Onu 12.8’le koronavirüs takip ediyor." ifadelerini yazdı.
Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde: Siyasetteki iniş çıkışları takip edebilmek adına sistematik olarak güvenilir kamuoyu araştırmalarını takip ediyorum.
Dün Konsensus Araştırma’nın temmuz ayı anketinden siyasi gündeme ilişkin verileri paylaşmıştım. Bugün de Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu ve ilk kez yayınlanacak olan Optimar’ın ağustos ayı anketinin sonuçlarını aktarmak istiyorum.
EKONOMİ BİRİNCİ SIRADA
Ekonomi en önemli sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusuna, yüzde 40.9’la ekonomi yanıtı verilmiş. Onu 12.8’le koronavirüs takip ediyor. Üçüncü sırada ise 12.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturuyor. Temmuz ayı anketinde ise ekonomi diyenlerin oranı yüzde 38.5 çıkarken, yüzde 12.6 çıkan işsizlikte toplandığında bu oran 51.1’e ulaşıyordu. Bu oran ağustos ayında yüzde 2.3 oranında yükselmiş.