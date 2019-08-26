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  3. 26 Ağustos 2019 18:20

Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlama programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Bitlis'in Ahlat Cumhurbaşkanı geldi. Erdoğan, tören mangasını selamladı.

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Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

SELÇUKLU MEZARLIĞI'NI ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

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Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 210 dönümde kurulu ve içerisinde 8 bin 200 mezar taşı, yazılar, kabartmalar ile oymalar bulunan mezarlığı gezerek, şehitler için dua okudu

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Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.

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