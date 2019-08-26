Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 210 dönümde kurulu ve içerisinde 8 bin 200 mezar taşı, yazılar, kabartmalar ile oymalar bulunan mezarlığı gezerek, şehitler için dua okudu