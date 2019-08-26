Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlama programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Bitlis'in Ahlat Cumhurbaşkanı geldi. Erdoğan, tören mangasını selamladı.
SELÇUKLU MEZARLIĞI'NI ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 210 dönümde kurulu ve içerisinde 8 bin 200 mezar taşı, yazılar, kabartmalar ile oymalar bulunan mezarlığı gezerek, şehitler için dua okudu