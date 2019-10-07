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  3. 07 Ekim 2019 18:30

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile arşiv sergisini gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Vucic,

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile arşiv sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

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Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile arşiv sergisini gezdi

Erdoğan ve Vucic, törenin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan Devlet Arşivlerindeki belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

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Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile arşiv sergisini gezdi

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Vucic, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık edecek.

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Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile arşiv sergisini gezdi

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