Erdoğan tarih verdi! Elektrik faturalarına indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yönelik düzenlemenin 1 Mart itibariyle devreye gireceğini açıkladı. Peki yeni düzenleme elektrik faturalarına nasıl yansıyacak? İşte detaylar...
Hem vatandaşın hem esnafın belini büken elektrik faturalarına indirim geliyor. Milyonların beklediği düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama geldi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yapılacak düzenlemeye değindi. Yeni uygulamanın 1 Mart itibariyle devreye alınacağını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:
"210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz."
FATURALARA NASIL YANSIYACAK?
Hanelerde aylık 210 kw saatlik bir kademe belirlenmişti. 210 kw saatin korunması bekleniyor. Fiyatlanma üzerinden yüzde 18 ile yüzde 10’luk bir indirime gidilmesi bekleniyor.