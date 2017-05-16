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  3. 16 Mayıs 2017 20:20

Erdoğan-Trump görüşmesinden ilk görüntüler !

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden ilk görüntüler...

Erdoğan-Trump görüşmesinden ilk görüntüler !

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Erdoğan-Trump görüşmesinden ilk görüntüler !

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Erdoğan-Trump görüşmesinden ilk görüntüler !

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Erdoğan-Trump görüşmesinden ilk görüntüler !

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