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Erdoğan ve Esad yeniden aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 1 yıl aradan sonra aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

Erdoğan ve Esad yeniden aynı karede - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katıldı. 

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Erdoğan ve Esad yeniden aynı karede - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, zirvenin düzenlendiği otele girişinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

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Erdoğan ve Esad yeniden aynı karede - Resim: 3

ERDOĞAN İLE ESAD AYNI KAREDE

Toplantıya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad'ın aynı karede görüntülendiği liderlerin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle zirve başladı.

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Erdoğan ve Esad yeniden aynı karede - Resim: 4

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

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