Erdoğan ve Esad yeniden aynı karede
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 1 yıl aradan sonra aynı fotoğraf karesinde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katıldı.
1 / 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, zirvenin düzenlendiği otele girişinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.
2 / 6
ERDOĞAN İLE ESAD AYNI KAREDE
Toplantıya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad'ın aynı karede görüntülendiği liderlerin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle zirve başladı.
3 / 6
Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.
4 / 6