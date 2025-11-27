Erdoğan ve Papa kürsüye çıktı: ''İnsanlığın geleceği tehdit altında''

'BU TOPRAKLARDA İNSANLAR ÖZGÜRCE YAŞAMIŞTIR'

Türkiye'nin üç kıtanın kalbinde Doğu ile Batıyı birleştiren, farklı kültür ve inançlar arasında köprü olan istisnai bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Biz, ilhamını çift başlı Selçuklu kartalından alan, yüzü ve yönü hem Doğu’ya hem Batı’ya dönük bir ülkeyiz. Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda her ırka, dine, mezhebe, kökene mensup insanlar hiçbir endişe, hiçbir baskı olmadan özgürce yaşamıştır. İstanbul'a, Hatay'a, Mardin'e, Diyarbakır'a, birçok şehrimize gittiğinizde camilerle birlikte kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz. İstanbul'da Aya İrini Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu, Trabzon'da Sümela Manastırı, Van'da Akdamar Müzesi ve daha nicesi. İşte bu, ortak yaşam kültürümüzün tanıklarından sadece birkaçı. Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana 100’e yakın kilise, manastır ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Bunların bir kısmının açılışına bizzat iştirak ettim. Yıl sonuna kadar beş eseri daha ibadete açmayı hedefliyoruz. Bunun temelinde ise 'Yaratılanı Yaratan'dan ötürü seven', kainata sevgi ve şefkat nazarıyla bakan medeniyet tasavvurumuz vardır. Bundan 700 yıl önce Yunus Emre insanlığa nasıl sesleniyordu? 'Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir.' Aynı şekilde Hazreti Mevlana da Divan-ı Kebir'inde şöyle diyordu: 'Bütün insanlarda aynı ruh vardır. Fakat bedenler, tenler yüz binlercedir. Dünyada çeşitli diller, lügatler var. Fakat hepsinin de anlamı birdir" ifadelerini kullandı.