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  3. 27 Ağustos 2019 15:41

Erdoğan ve Putin SU-57 uçağını inceledi

Rusya’ya resmi ziyarette bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kapılarını açan MAKS Havacılık Fuarı’na katıldı. Erdoğan burada Sukhoi Su-57 savaş uçağını inceledi.

Erdoğan ve Putin SU-57 uçağını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katıldı.

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Erdoğan ve Putin SU-57 uçağını inceledi

Erdoğan, programa gelişinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı. Erdoğan ve Putin, bir süre sohbet etti.

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Erdoğan ve Putin SU-57 uçağını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, programın ardından fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu.

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Erdoğan ve Putin SU-57 uçağını inceledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan, Zhukovski'deki hava gösterisini ziyaret ettikten sonra Su-57 savaş uçağının yanında konuştular.

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