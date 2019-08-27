Erdoğan ve Putin SU-57 uçağını inceledi
Rusya’ya resmi ziyarette bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kapılarını açan MAKS Havacılık Fuarı’na katıldı. Erdoğan burada Sukhoi Su-57 savaş uçağını inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, programa gelişinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı. Erdoğan ve Putin, bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, programın ardından fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu.