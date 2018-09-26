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  3. 26 Eylül 2018 10:06

Erdoğan ve Trump BM kulisinde tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi.

Erdoğan ve Trump BM kulisinde tokalaştı

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Erdoğan ve Trump BM kulisinde tokalaştı

Ankara-Washington hattında bir süredir devam eden gerilimin ardından iki lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ilk temas bugün gerçekleşti. İki lider, BM Genel Kurulu sırasında ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

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Erdoğan ve Trump BM kulisinde tokalaştı

BM Genel Kurulu kulisinde sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la karşılaştı.

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Erdoğan ve Trump BM kulisinde tokalaştı

El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump'ın eşlik etti.

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