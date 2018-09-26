Erdoğan ve Trump BM kulisinde tokalaştı

Ankara-Washington hattında bir süredir devam eden gerilimin ardından iki lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ilk temas bugün gerçekleşti. İki lider, BM Genel Kurulu sırasında ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

