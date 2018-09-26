Erdoğan ve Trump BM kulisinde tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi.
Ankara-Washington hattında bir süredir devam eden gerilimin ardından iki lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ilk temas bugün gerçekleşti. İki lider, BM Genel Kurulu sırasında ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.
BM Genel Kurulu kulisinde sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la karşılaştı.