Erdoğan ve Yıldırım'dan Yenikapı'da tarihi 'evet' çıkarması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımının kolay olması için bir tedbirler aldı. Ek otobüs seferleri düzenlendi. Avrasya tüneli ise araç trafiğine kapatıldı.Bazı vatandaşlar ise miting alanına deniz yoluyla gelmeyi tercih etti.