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  3. 08 Nisan 2017 17:52

Erdoğan ve Yıldırım'dan Yenikapı'da tarihi 'evet' çıkarması

Yenikapı'da gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi için vatandaşlar çeşitli güzergahlardan miting alanına akın etti. Tarihi kalabalık AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gövde gösterisi olarak yorumlandı.

Erdoğan ve Yıldırım'dan Yenikapı'da tarihi 'evet' çıkarması

Evet Platformu tarafından İstanbul Yenikapı'da düzenlenen mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Miting alanı sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı.

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Erdoğan ve Yıldırım'dan Yenikapı'da tarihi 'evet' çıkarması

Miting için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana girecek vatandaşlar yoğun güvenlik aramasından sonra içeri alındı.

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Erdoğan ve Yıldırım'dan Yenikapı'da tarihi 'evet' çıkarması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımının kolay olması için bir tedbirler aldı. Ek otobüs seferleri düzenlendi. Avrasya tüneli ise araç trafiğine kapatıldı.Bazı vatandaşlar ise miting alanına deniz yoluyla gelmeyi tercih etti.

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Erdoğan ve Yıldırım'dan Yenikapı'da tarihi 'evet' çıkarması

Alanda sadece Türk bayraklarının olmasına izin verildi. AK Parti flamaları kullanılmadı.

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