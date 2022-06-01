Erdoğan'a sunuldu: 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı belli oldu
3600 ek gösterge düzenlemesinin polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personellerini kapsayacağı bildirildi. Bakan Nebati ile Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
Milyonlarca memur ve emekli maaşları ile emekli ikramiyelerine etki edecek 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi" dedi.
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Buna göre, 3600 ek göstergeden polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelleri yararlanacağı bildirildi.
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ERDOĞAN'A SUNULDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak.” ifadelerini kullandı.
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