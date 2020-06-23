Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara hediye

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, maske ve kolonyaları "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamı var" diyerek vatandaşlara teslim etti. Paketlerini alan vatandaşlar ise "Bizleri unutmuyor. Allah ondan da sizden de yüz bin kere razı olsun, Teşekkür ediyorum" dedi.