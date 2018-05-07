Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı

emal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu da yer aldı.