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  3. 07 Mayıs 2018 14:58

Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı etkinlikte kürsüde duran zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a verdi.

Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" belgeselinin galasına katıldı. C

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Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı

emal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu da yer aldı.

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Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

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Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı

Erdoğan, kürsüde bulunan zeytin dalını alarak protokol sırasında oturan eşi Emine Erdoğan'a verdi.

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