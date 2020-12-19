  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Aralık 2020 15:00

Erdoğan fırından alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir fırına uğradı. Fırından alışveriş yapan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla da sohbet etti.

Erdoğan fırından alışveriş yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

1/ 10
Erdoğan fırından alışveriş yaptı

Erdoğan, fırından ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan bazı vatandaşlarla bir süre görüştü.

2/ 10
Erdoğan fırından alışveriş yaptı

Fırın sahibi Canik Askeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a odun fırınında pişen ürünlerden sunduklarını belirterek, "Tam buğdaylı ekmek verdik. Nohut mayalı, ekşi mayalı ekmeğimizi verdik. Tam buğdaylı simit verdik. Sokak simidini verdik. Alman çavdarı gibi 5-6 çeşit ekmeğimizi verdik." dedi.

3/ 10
Erdoğan fırından alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşleriniz nasıl gidiyor?" dediğini kaydeden Askeroğlu, "Bilgi aldı. Ustamızı sordu. Personele baktı. Hijyeni kontrol etti. Ürünleri kontrol etti. Memnun kaldı. Kendisine geldiği için teşekkür ettik. Sağ olsun. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM