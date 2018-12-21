Erdoğan'dan İranlılara Farsça sürprizi

İRAN HEYETİ TARAFINDAN BÜYÜK BEĞENİYLE KARŞILANDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "coğrafyamızın büyük şairlerinden" diye tanımladığı İranlı Şair Hafız-ı Şirazi'nin şiirini hem Farsça hem de Türkçe okudu.