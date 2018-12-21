Erdoğan'dan İranlılara Farsça sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını İranlı şair Şirazi'nin bir şiirini hem Farsça hem de Türkçe okuyarak sonlandırması, Cumhurbaşkanı Ruhani başkanlığındaki İran heyeti tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'na katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Amerika'nın İran'a yaptırım kararının, bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz." dedi.
İRAN HEYETİ TARAFINDAN BÜYÜK BEĞENİYLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "coğrafyamızın büyük şairlerinden" diye tanımladığı İranlı Şair Hafız-ı Şirazi'nin şiirini hem Farsça hem de Türkçe okudu.