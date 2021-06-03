Erdoğan'dan sporculara ''madalya'' uyarısı

"KAZANILAN MADALYALAR DİĞER SPORCULARIMIZA DA İLHAM KAYNAĞI OLACAKTIR"

Erdoğan, atletizmden karateye, güreşten basketbola kadar pek çok branşta elde edilen başarıların milletin göğsünü kabarttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sporun her alanında dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği cimnastikte de yeni bir hava yakalaması, geleceğimiz adına gerçekten ümit vericidir. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan madalyalar, cimnastik sporuna olan ilgiyi artırmanın yanı sıra diğer branşlardaki sporcularımıza da ilham kaynağı olacaktır."