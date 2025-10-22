Erdoğan'dan Umman Sultanı'na Togg sürprizi!

Katar Emiri Şeyh Al Thani ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın ardından Umman'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı. Erdoğan, havalimanının ardından Al-Alam Sarayı'na geçti.