Erdoğan'dan Umman Sultanı'na Togg sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın ardından Umman'a geçerken Maskat Havaalanına inişinde F-16 savaş uçakları eşlik etti. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said’e Togg hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Katar Emiri Şeyh Al Thani ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın ardından Umman'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı. Erdoğan, havalimanının ardından Al-Alam Sarayı'na geçti.
Öte yandan Umman Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile Al Alam Sarayı’nda bir araya geldi.