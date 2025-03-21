Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Nevruz ateşi yaktı, üstünden atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı öncesi Nevruz ateşini yakıp, üstünden atladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Nevruz kutlamasındaki konuşması öncesinde Nevruz ateşini yaktı.
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Nevruz ateşi, baharın gelişi olarak yapılan bu kutlamalarda sembolik bir önem taşıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşi yaktığı sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan da yanında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra geleneğe uyarak yaktığı Nevruz ateşinin üzerinden atladı.
Erdoğan'a yanındaki heyet de eşlik etti.
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