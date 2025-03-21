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Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Nevruz ateşi yaktı, üstünden atladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı öncesi Nevruz ateşini yakıp, üstünden atladı.

Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Nevruz ateşi yaktı, üstünden atladı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Nevruz kutlamasındaki konuşması öncesinde Nevruz ateşini yaktı. 

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Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Nevruz ateşi yaktı, üstünden atladı - Resim: 2

Nevruz ateşi, baharın gelişi olarak yapılan bu kutlamalarda sembolik bir önem taşıyor. 

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Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Nevruz ateşi yaktı, üstünden atladı - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşi yaktığı sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan da yanında bulundu.

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Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Nevruz ateşi yaktı, üstünden atladı - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra geleneğe uyarak yaktığı Nevruz ateşinin üzerinden atladı. 

Erdoğan'a yanındaki heyet de eşlik etti.

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