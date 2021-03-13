Erdoğan'ın açıkladığı kredi desteğinin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ne göre, firmalara işe aldıkları her bir kişi için 24 ay vadeli 6 ay geri ödemesiz 100 bin liralık kredi imkanı sağlanacak. En fazla 5 kişiye kadar destek sağlanacak ve taahhüdünü yerine getiren firma 500 bin liraya kadar destek alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reform paketiyle istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik çok önemli bir desteğin müjdesini verdi. Bu kapsamda firmalara ucuz maliyetle 6 ayı geri ödemesiz kredi verilecek.
Erdoğan, "Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz" diyerek desteği duyurdu.
Peki, ucuz maliyetli krediden kimler yararlanacak? İşçi sınırı olacak mı? Primler kredi maliyetinden nasıl düşecek? İşte merak edilen desteğin detayları:
KİMLER YARARLANACAK?
Mevcut çalışan sayısına ilave olarak yeni işçi alan mikro ve küçük ölçekli firmalar yararlanacak.
KAÇ LİRA ÖDENECEK?
Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek.