Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?''
Rize’de “Salarha Tüneli Açılış Töreni”ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu ilginç anlar yaşattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki programına devam ediyor. Erdoğan, Salarha Tüneli açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a konuşması sırasında hemşehrileri büyük sevgi gösterisinde bulundu.
1 / 15
Erdoğan'ın konuştuğu sırada sık sık sloganlar ve çocukların 'Tayyip Dede' sesleri duyuldu.
2 / 15
Erdoğan açılışta kurdelayı çocuklarla birlikte kesti.
3 / 15
Erdoğan, hemşehrilerinin kendisini kıraathaneye davet etmesine kayıtsız kalmadı. Köy kıraathanesine giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.
4 / 15