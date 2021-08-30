Erdoğan'ın arkasındaki tablo merak uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile bazı ülkelerin büyükelçileri de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı. Tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen farklı rütbelerden askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi. Salgın nedeniyle maske takan katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaştı.