Erdoğan'ın canlı yayında haritalarla yaptığı açıklama tepki çekti

"BU YILIN YANGINI BİZİM TARİHİMİZDE OLMADI"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bu yılın yangını bizim tarihimizde olmuş bir yangın değil. Bu en büyüğü. Biz şu anda 8'inci gündeyiz. ABD'de 2 ay sürüyor. Rusya ve Kanada'da da böyle. Daha uzun süren yangınlar var. Şu an Termik Santral yangınıyla karşı karşıyayız. İnşallah oraya sırayet etmeden kontrol altına alırız. Yatağan Termik Santrali sıradan bir yer değil. Bunlar bütün bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Tabloya bakıyorsunuz. Kanada 2 milyon 750 bin hektar, ABD neredeyse 1,5 milyon hektar yanıyor."