Erdoğan'ın canlı yayında haritalarla yaptığı açıklama tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Atv ve A Haber'in canlı yayınında Türkiye'de 8 gündür söndürülemeyen orman yangınları ile ilgili açıklama yaparken haritalarla dünya genelindeki orman yangınlarını işaret etti.
A Haber'e konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında orman yangınlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıp da Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi." dedi.
"BU YILIN YANGINI BİZİM TARİHİMİZDE OLMADI"
Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bu yılın yangını bizim tarihimizde olmuş bir yangın değil. Bu en büyüğü. Biz şu anda 8'inci gündeyiz. ABD'de 2 ay sürüyor. Rusya ve Kanada'da da böyle. Daha uzun süren yangınlar var. Şu an Termik Santral yangınıyla karşı karşıyayız. İnşallah oraya sırayet etmeden kontrol altına alırız. Yatağan Termik Santrali sıradan bir yer değil. Bunlar bütün bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Tabloya bakıyorsunuz. Kanada 2 milyon 750 bin hektar, ABD neredeyse 1,5 milyon hektar yanıyor."
ABD'DE BÜYÜK YANGIN
ABD'de devam eden orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu. Hafta sonu 7 yerde daha yangın çıkmasının ardından orman yangınları 90'dan fazla alana sıçradı. ABD'nin batı yakasında devam eden orman yangınlarında 1,8 milyon dönümlük alan yandı.
ABD'deki en büyük orman yangını olduğu belirtilen Oregon Bootleg yangını ile California'daki Dixie yangınlarında şimdiye kadar New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu.