TSK İdlib için yeni mevziler hazırlıyor
Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor.
TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.
Türkiye’den TIR’larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.
ERDOĞAN: İDLİB HAREKATI AN MESELESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"İdlib’de rejimin saldırganlığını sona erdireceğiz. Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib harekatı artık an meselesidir. Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Her operasyonda olduğu gibi bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız"